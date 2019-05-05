В Одесской области СБУ блокировала контрабанду табака

Новости Украины: СБУ заблокировала ввоз в Украину контрабандного табака.

Правоохранители блокировали в Одесской области контрабандный ввоз крупной партии табачных изделий с территории одной из соседних стран в нашу страну стоимостью более трех миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Во время досмотра грузового автомобиля с прицепом на автодороге "Киев-Одесса" правоохранители обнаружили более двухсот коробов сигарет иностранного производства без товаросопроводительных документов и марок акцизного сбора. По предварительным оценкам стоимость обнаруженной продукции составляет более трех миллионов гривен.

Согласно оперативной информации СБУ, партия табачных изделий была незаконно переправлена через государственную границу на территорию Кодимского района Одесской области для перепродажи. В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности.