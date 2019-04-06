На границе с Румынией перехватили партию контрабанды сигарет в ЕС (Видео)

На границе с Румынией пограничники Мукачевского отряда совместно с таможенниками задержали грузовик с табачными изделиями, которые пытались провезти контрабандой через границу. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины. Инцидент произошел сегодня в пункте пропуска "Дьяково". Контрабандист пытался незаконно переместить через границу крупную партию табачных изделий, скрыв среди груза. Грузовой автомобиль Scania, которым управлял 46-летний гражданин Сербии, направлялся на выезд из Украины. По документам мужчина перевозил плиты ДСП. Однако, при осмотре пограничный наряд среди груза обнаружил тайник с контрабандными сигаретами. Табачные изделия прятали внутри паллетов с плитами в заранее подготовленных полостях. Лишь в одном из паллетов группа, производившая осмотр, насчитала 40 ящиков сигарет, а всего в грузовике, который следовал в Сербию, находилось 8 таких паллетов. Сейчас осмотр продолжается. По его завершению будет установлено, какое именно количество контрабандного курева нарушители пытались переместить через государственную границу Украины.