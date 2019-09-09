Налоговый Кодекс: какие риски несут новые правки

Новости Бизнеса:Изменения в Налоговый Кодекс могут "погубить" добычу железной руды в Украине.

Если украинский парламент примет изменения в Налоговый Кодекс, то добывать руду в России станет в 9 раз выгоднее чем в России. К таким выводам пришли аналитики консалтингового агенства PricewaterhouseCoopers.

В их отчете говорится, что в случаи принятия законопроекта №1210, рентные платежи по отношению к прибыли, привисят аналогичные показатели стран, которые имеют развитую металлургическую промышленность.

Сотрудники агенства не поленились подсчитали средний показатель доли рентных платежей по отношению к прибыли. и оказалось, что в таких странах как Австралия, Бразилия, Канада, Казахстан, Индия, Китай и др., он составляет 10,3%. В то время как в Украине, в случае принятия предложенных изменений в Налоговый кодекс, эта доля составит 22%.

Если говорить о конкретных цифрах, то сейчас австралийские предприятия отдают 11,4% прибыли на рентные платежи, индийские – 12,7%, бразильские – 8,5%, канадские – 8,4%, китайские – 4,4%, а российские – всего 2,5%, приводят данные в PWC.

Как сообщалось ранее, Комитет Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры рассматривает вопрос о восстановлении водного сообщения Днепр-Припять.

Кроме этого, Telegraf писал, что Комитет Верховной Рады по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы ВР рекомендует парламенту принять законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно внесения депутатских запросов".