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Налоговый Кодекс: какие риски несут новые правки

Налоговый Кодекс: какие риски несут новые правки
17:45 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Изменения в Налоговый Кодекс могут "погубить" добычу железной руды в Украине.

Если украинский парламент примет изменения в Налоговый Кодекс, то добывать руду в России станет в 9 раз выгоднее чем в России. К таким выводам пришли аналитики консалтингового агенства PricewaterhouseCoopers. 

В их отчете говорится, что в случаи принятия законопроекта №1210, рентные платежи по отношению к прибыли, привисят аналогичные показатели стран, которые имеют развитую металлургическую промышленность. 

Сотрудники агенства  не поленились подсчитали средний показатель доли рентных платежей по отношению к прибыли. и оказалось, что  в таких странах как Австралия, Бразилия, Канада, Казахстан, Индия, Китай и др., он составляет 10,3%. В то время как в  Украине, в случае принятия предложенных изменений в Налоговый кодекс, эта доля составит 22%.

Если говорить о конкретных цифрах, то сейчас австралийские предприятия отдают 11,4% прибыли на рентные платежи, индийские – 12,7%, бразильские – 8,5%, канадские – 8,4%, китайские – 4,4%, а российские – всего 2,5%, приводят данные в PWC.

Как сообщалось ранее, Комитет Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры рассматривает вопрос о восстановлении водного сообщения Днепр-Припять.

Кабмин готовится направить в Раду ряд законопроектов: детали

Кроме этого, Telegraf писал, что Комитет Верховной Рады по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы ВР рекомендует парламенту принять законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно внесения депутатских запросов".

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Все по теме:

Украина, Налоги, Налоговый кодекс, Железная руда, Добыча железной руды, Руда, Рента.
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