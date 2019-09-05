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Верховная Рада рассмотрит вариант восстановления водного сообщения Днепр-Припять

Верховная Рада рассмотрит вариант восстановления водного сообщения Днепр-Припять
18:55 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Секретарь комитета Геннадий Вацак отметил, что проект Е-40 предусматривает создание речного пути от Балтийского до Черного моря через реки Висла, Западный Буг, Припять и Днепр.

Комитет Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры рассматривает на заседании вопрос восстановления водного сообщения Днепр-Припять.

Об этом сообщил секретарь комитета Геннадий Вацак.

"За 14 лет ни одного сдвига в восстановлении водного сообщения Днепр-Припять. Несмотря на очевидные экономические и геополитические выгоды проекта Е-40, сдвигов ноль! Поднял данный вопрос на заседании комитета", - написал он на своей странице в Facebook в четверг.

Вацак отметил, что проект Е-40 предусматривает создание речного пути от Балтийского до Черного моря через реки Висла, Западный Буг, Припять и Днепр. Его протяженность составит более 2 тыс. км. В реализации проекта примут участие Польша, Беларусь и Украина.

"По прогнозам, реализация этого проекта может увеличить на 10 млн тонн общий объем грузов, перевозимых по Днепру. Финансируется речной путь средствами Евросоюза, который готов выделить трем странам-участницам EUR12 млрд, из которых на долю Украины приходится EUR32 млн ", - добавил он.

Как сообщалось, руководитель Администрации морских портов Украины (АМПУ) Райвис Вецкаганс в интервью агентству "Интерфакс-Украина" в июле 2019 года высказал мнение, что восстановление судоходства на реке Припять позволит раскрыть транзитный потенциал Украины за счет развития речного транспортного коридора от Балтийского до Черного моря.

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"По инициативе Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь, а также при поддержке Европейского банка реконструкции и развития компания Royal Haskoning DHV в мае текущего года завершила обследование на территории Беларуси судоходных гидротехнических сооружений водного пути Е-40, связывающего Балтийское и Черное моря через Вислу, Западный Буг, Припять и Днепр. В ближайшее время рабочая группа с участием специалистов АМПУ, филиала "Дноуглубительный флот" АМПУ и Госгидрографии проведет аналогичную работу на украинском участке рек Припять и Днепр", - сказал он.

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Верховная Рада, Вода, Днепр, Припять.
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