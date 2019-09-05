Верховная Рада рассмотрит вариант восстановления водного сообщения Днепр-Припять

Новости Украины:Секретарь комитета Геннадий Вацак отметил, что проект Е-40 предусматривает создание речного пути от Балтийского до Черного моря через реки Висла, Западный Буг, Припять и Днепр.

Комитет Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры рассматривает на заседании вопрос восстановления водного сообщения Днепр-Припять.

Об этом сообщил секретарь комитета Геннадий Вацак.

"За 14 лет ни одного сдвига в восстановлении водного сообщения Днепр-Припять. Несмотря на очевидные экономические и геополитические выгоды проекта Е-40, сдвигов ноль! Поднял данный вопрос на заседании комитета", - написал он на своей странице в Facebook в четверг.

Вацак отметил, что проект Е-40 предусматривает создание речного пути от Балтийского до Черного моря через реки Висла, Западный Буг, Припять и Днепр. Его протяженность составит более 2 тыс. км. В реализации проекта примут участие Польша, Беларусь и Украина.

"По прогнозам, реализация этого проекта может увеличить на 10 млн тонн общий объем грузов, перевозимых по Днепру. Финансируется речной путь средствами Евросоюза, который готов выделить трем странам-участницам EUR12 млрд, из которых на долю Украины приходится EUR32 млн ", - добавил он.

Как сообщалось, руководитель Администрации морских портов Украины (АМПУ) Райвис Вецкаганс в интервью агентству "Интерфакс-Украина" в июле 2019 года высказал мнение, что восстановление судоходства на реке Припять позволит раскрыть транзитный потенциал Украины за счет развития речного транспортного коридора от Балтийского до Черного моря.

"По инициативе Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь, а также при поддержке Европейского банка реконструкции и развития компания Royal Haskoning DHV в мае текущего года завершила обследование на территории Беларуси судоходных гидротехнических сооружений водного пути Е-40, связывающего Балтийское и Черное моря через Вислу, Западный Буг, Припять и Днепр. В ближайшее время рабочая группа с участием специалистов АМПУ, филиала "Дноуглубительный флот" АМПУ и Госгидрографии проведет аналогичную работу на украинском участке рек Припять и Днепр", - сказал он.