Кабмин увольняет замминистров: кто в "черном" списке

Новости Украины:Кабинет министров Украины уволил 36 заместителей глав 12 министерств.

Кабинет министров Украины в среду своими распоряжениями уволил 36 заместителей и первых заместителей министра из 12 министерств.

В частности, с должности заместителя министра аграрной политики и продовольствия уволены Ольга Трофимцева, Виктор Шеремета, Владимир Топчий и Елена Ковальова.

С должности замминистра спорта уволены Николай Мовчан, Ярослав Войтович, Николай Даневич, а с поста первого замминистра - Игорь Гоцул.

Должностей замминистра культуры лишились Юрий Рыбачук и Тамара Мазур.

С должности замминистра информационной политики уволен Дмитрий Золотухин, а с поста первого замминистра - Эмине Джапарова.

Должностей замминистра образования и науки лишились Роман Греб и Максим Стриха.

С должности замминистра обороны уволен Игорь Павловский.

С должности замминистра юстиции уволены Светлана Глущенко, Ирина Садовская, Сергей Петухов, Иванна Смачило, Иван Лищина, Денис Чернышов, а с поста первого замминистра - Елена Сукманова.

Уволены заместители министра здравоохранения Павел Ковтонюк и Александр Линческий, а также первый замминистра Уляна Супрун.

С должности замминистра экономического развития и торговли уволены Михаил Титарчук и Юрий Бровченко.

Должностей заместителя министра регионального развития, строительства и ЖКХ лишились Лев Перцхаладзе и Тарас Токарский.

С должности первого замминистра ветеранов уволен Григорий Галаган.

Лишились своих постов заместители министра по оккупированным территориям и перемещенным лицам Виктория Воронина, Юрий Гримчак и Георгий Тука. Также уволен первый замминистра Юсуф Куркчи.

С должности замминистра соцполитики уволена Александра Чуркина.