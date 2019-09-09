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В Раде рассмотрят законопроект о порядке внесения депутатских запросов

В Раде рассмотрят законопроект о порядке внесения депутатских запросов
16:14 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Комитет ВР по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы внесли на рассмотрение законопроект.

Комитет Верховной Рады по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы ВР рекомендует парламенту принять законопроект 1036-1 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно внесения депутатских запросов".

Предложение председателя комитета Сергея Кальченко рекомендовать Верховной Раде включить проект в повестку дня сессии и принять за основу и в целом поддержали большинство членов комитета.

"Законопроектом, в частности, предлагается, что на одном пленарной неделе может быть внесено не более двух депутатских запросов одного народного депутата Украины. Тексты депутатских запросов к Президенту Украины или соответствующих органов или должностных лиц, к которым они обращены, и тексты ответов на депутатские запросы размещаются на веб-сайте Верховной Рады в течение пяти рабочих дней после их направления (получения)", - говорится в пояснительной записке.

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Кроме того, статью 25 закона «О статусе народного депутата Украины» предлагается изложить в новой редакции, предусмотрев обязанность народного депутата на ежегодное представление декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления за прошлый год путем заполнения на официальном сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и в случае прекращения полномочий народного депутата - декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, за период, не охваченный ранее поданным декларациям.

Кроме того, Регламентный комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде включить в повестку дня сессии, но не поддерживать основной законопроект 1036.

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Верховная Рада, Парламент, Законопроект, Сергей Кальченко.
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