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Кабмин назвал свою прерогативу на будущее

Кабмин назвал свою прерогативу на будущее
14:10 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Кабинет Министров назвал свои поставленные задачи на ближайшее время.

Приоритетными задачами для Кабинета министров на ближайшее время являются подготовка программы своей деятельности и проект Государственного бюджета на 2020 год.

Об этом во время Согласительного совета заявила постоянный представитель Кабинета министров в парламенте Ирину Верещук. "Сейчас перед Кабинетом министров стоят два приоритетных задания – программа деятельности правительства и Госбюджет-2020", - сказала она.

Также Верещук добавила, что Кабмин внес на рассмотрение Рады ряд законопроектов, по которым просит оперативно принять решения. Речь идет о шести законопроектах - о ратификации межправительственных соглашений в рамках международного сотрудничества в сфере налогообложения. Среди них – облегчение исполнения налоговых правил и применения закона США о требованиях к иностранным счетам, а также ратификация договоров об избежании двойного налогообложения с Кипром, Великобританией, Малайзией, Турцией и Швейцарией. Также Кабмин подал в парламент три законопроекта о внесении изменений в Бюджетный кодекс.

ВР готовится рассмотреть проект бюджета

Один из них предполагает выделение финансирования на создание и работу нового Национального агентства по управлению государственным долгом. Верховная Рада на пленарной неделе с 17 по 20 сентября должна рассмотреть проект закона о государственном бюджете на 2020 год.

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Верховная Рада, Кабмин, Бюджет Украины, Ирина Верещук.
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