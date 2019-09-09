Кабмин готовится направить в Раду ряд законопроектов: детали

Новости Украины:Кабмин готовит в Раду законопроекты о международном сотрудничестве и налогах.

Кабинет министров направит в Верховную Раду ряд законопроектов по международному сотрудничеству в сфере налогообложения.

Об этом заявила представитель правительства в парламенте Ирина Верещук во время заседания Согласительного совета 9 сентября.

"Правительство нацелено на конструктивное и динамическое сотрудничество с Верховной Радой... Есть ряд законопроектов, которые Кабмин направит в Верховную Раду. Это шесть законопроектов о ратификации межправительственных соглашений в рамках международного сотрудничества в сфере налогообложения, в частности, о ратификации соглашения между правительствами Украины и США для улучшения выполнения налоговых правил и применения положений закона США "о налоговых требования к иностранным счетов", - отмечала она.

По ее словам, правительство планирует внести законопроекты о ратификации протоколов о внесении изменений в Конвенции между Кабинетом министров Украины и правительствами Кипра, Великобритании, Малайзии, Турции, Швейцарским Федеральным Советом относительно избежания двойного налогообложения и предотвращения налоговых уклонений по налогам на доходы.

Верещук уточнила, что эти документы включаются в повестку дня сессии ВР без предварительного голосования депутатов в зале заседаний.

Она также напомнила о трех законопроектах о внесении изменений в действующее законодательство, которые правительство уже зарегистрировал в парламенте.

"После регистрации эти законопроекты мы просили включить в повестку дня второй сессии Верховной Рады, которые будут рассматриваться парламентом 10 сентября. Во-первых, это проект закона о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины... Этот законопроект направлен на введение новой абонентской модели управления государственным долгом путем создания долгового агентства... Во-вторых, это законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс в связи с ратификацией соглашения с правительством США для улучшения выполнения налоговых правил и применения положений закона США "о налоговых требования к иностранным счетов", - отметила представитель правительства в ВР.

Верещук уточнила, что изменения в Налоговый кодекс касаются, в частности, особенностей получения налоговой информации контролирующими органами от финансовых учреждений, а также наложения санкций за непредоставление ими указанных отчетов.

Кроме того, добавила она, парламенту предлагается законопроект о внесении изменений к некоторых законов относительно улучшения выполнения налоговых правил и применения положений закона США " о налоговых требования к иностранным счетов, предусматривающий внесение изменений в закон о банках и банковской деятельности в части порядка раскрытия банковской тайны, а также закона о депозитарной системе Украины относительно порядка доступа к информации в системе депозитарного учета.

Представитель правительства в ВР призвала профильные комитеты рассмотреть этот законопроект как можно оперативнее.