Скачать
Понедельник, 09.09.2019
Нефедов рассказал о блоке международного сотрудничества "Новая таможня"
Нефедов рассказал о блоке международного сотрудничества "Новая таможня"
Кабмин готовится направить в Раду ряд законопроектов: детали
Кабмин готовится направить в Раду ряд законопроектов: детали
Отбор на Евро-2020: расписание всех матчей 9 сентября
Отбор на Евро-2020: расписание всех матчей 9 сентября
Основатель Docudays UА пополнил ряды Европейской киноакадемии
Основатель Docudays UА пополнил ряды Европейской киноакадемии

Кабмин готовится направить в Раду ряд законопроектов: детали

Кабмин готовится направить в Раду ряд законопроектов: детали
16:48 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Кабмин готовит в Раду законопроекты о международном сотрудничестве и налогах.

Кабинет министров направит в Верховную Раду ряд законопроектов по международному сотрудничеству в сфере налогообложения.

Об этом заявила представитель правительства в парламенте Ирина Верещук во время заседания Согласительного совета 9 сентября.

"Правительство нацелено на конструктивное и динамическое сотрудничество с Верховной Радой... Есть ряд законопроектов, которые Кабмин направит в Верховную Раду. Это шесть законопроектов о ратификации межправительственных соглашений в рамках международного сотрудничества в сфере налогообложения, в частности, о ратификации соглашения между правительствами Украины и США для улучшения выполнения налоговых правил и применения положений закона США "о налоговых требования к иностранным счетов", - отмечала она.

По ее словам, правительство планирует внести законопроекты о ратификации протоколов о внесении изменений в Конвенции между Кабинетом министров Украины и правительствами Кипра, Великобритании, Малайзии, Турции, Швейцарским Федеральным Советом относительно избежания двойного налогообложения и предотвращения налоговых уклонений по налогам на доходы.

Верещук уточнила, что эти документы включаются в повестку дня сессии ВР без предварительного голосования депутатов в зале заседаний.

КСУ получил обращения от Рады касательно законопроектов о правках в Конституции

Она также напомнила о трех законопроектах о внесении изменений в действующее законодательство, которые правительство уже зарегистрировал в парламенте.

"После регистрации эти законопроекты мы просили включить в повестку дня второй сессии Верховной Рады, которые будут рассматриваться парламентом 10 сентября. Во-первых, это проект закона о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины... Этот законопроект направлен на введение новой абонентской модели управления государственным долгом путем создания долгового агентства... Во-вторых, это законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс в связи с ратификацией соглашения с правительством США для улучшения выполнения налоговых правил и применения положений закона США "о налоговых требования к иностранным счетов", - отметила представитель правительства в ВР.

Верещук уточнила, что изменения в Налоговый кодекс касаются, в частности, особенностей получения налоговой информации контролирующими органами от финансовых учреждений, а также наложения санкций за непредоставление ими указанных отчетов.

Миссия Европарламента приедет в Украину: О чем Разумков хочет поговорить с Коксом

Кроме того, добавила она, парламенту предлагается законопроект о внесении изменений к некоторых законов относительно улучшения выполнения налоговых правил и применения положений закона США " о налоговых требования к иностранным счетов, предусматривающий внесение изменений в закон о банках и банковской деятельности в части порядка раскрытия банковской тайны, а также закона о депозитарной системе Украины относительно порядка доступа к информации в системе депозитарного учета.

Представитель правительства в ВР призвала профильные комитеты рассмотреть этот законопроект как можно оперативнее.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, Законопроект, Кабмин, Ирина Верещук.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Одной рукой отправлю в нокаут": обидчик Кличко пригрозил Усику
02 Красивые поздравления с Днем Натальи 2019 на украинском языке
03 Как распознать рак легких: тревожные симптомы
04 Названы явные признаки алкоголизма
05 Оказывается он безопасный: вся правда о холестерине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Прокуратура хочет вызвать Сенцова на допрос
Прокуратура хочет вызвать Сенцова на допрос
Зеленский с официальным визитом едет в США: дата, детали, цели
Зеленский едет в США: дата, детали, цели
Бабье лето продолжает радовать: &quot;горячий&quot; прогноз на 9-10 сентября
Бабье лето: "горячий" прогноз синоптиков на 9-10 сентября
Индия нашла потерянный на Луне ровер
Индия нашла потерянный на Луне ровер
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь