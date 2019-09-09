Миссия Европарламента приедет в Украину: О чем Разумков хочет поговорить с Коксом

Новости Украины:Разумков рассчитывает обсудить предложения миссии Европарламента по реформе Рады в ходе визита в Украину главы миссии Кокса.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что намерен в ходе визита на текущей неделе в Украину главы миссии Европарламента по реформе украинского парламента Пэта Кокса ознакомиться с наработанными миссией предложениями по модернизации работы и функционирования парламента.

Об этом сказал Разумков на брифинге в понедельник в Киеве.

"На этой неделе к нам приезжает Пэт Кокс. Я уверен, что мы сможем поговорить, услышать дополнительно те своевременные предложения, которые они будут озвучивать, и в ближайшее время возвратимся к вопросу регламента. Я уверен, что это необходимо, и Верховная Рада Украины должна двигаться в соответствии со временем и вызовами, которые стоят перед нами", - сказал он.

Как сообщалось, экс-президент Европейского парламента Пэт Кокс возглавил миссию Европарламента, целью которой является формирование "дорожной карты реформ" Верховной Рады Украины, 3 июля 2015 года.