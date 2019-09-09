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КСУ получил обращения от Рады касательно законопроектов о правках в Конституции

КСУ получил обращения от Рады касательно законопроектов о правках в Конституции
15:05 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:В КС поступили обращения Верховной Рады относительно семи президентских законопроектов.

В Конституционный суд Украины поступили обращения Верховной Рады относительно предоставления заключения о семи президентских законопроектах о внесении изменений в Конституцию страны.

Как сообщает пресс-служба КС, обращения в суд поступили 6 сентября.

Конституционный суд просят дать заключения о проектах законов:

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Согласно процедуре рассмотрения конституционных изменений, Верховная Рада должна направить соответствующий законопроект в Конституционный суд для получения заключения о соответствии инициативы ст.157 и ст.158 Основного закона. После получения вывода КС парламент может предварительно одобрить (принять в первом чтении) такой законопроект не менее 226 голосами. После этого, на следующей очередной сессии, Рада может рассматривать его для принятия в целом. Для этого потребуется не менее 300 голосов парламентариев.

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Верховная Рада, Конституция, КСУ, Владимир Зеленский.
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