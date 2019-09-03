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Законопроект о сокращении количества нардепов в Раде направлен в КСУ

Законопроект о сокращении количества нардепов в Раде направлен в КСУ
18:55 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Рада направила в КС законопроект об изменениях в Конституцию по уменьшению количества нардепов до 300 и закреплению пропорциональной избирательной системы.

Народные депутаты Украины внесли в повестку дня сессии и направили в Конституционный суд президентский законопроект о внесении изменений в Основной закон об уменьшении конституционного состава Верховной Рады до 300 депутатов и введении только пропорциональной избирательной системы.

За президентский законопроект №1017 о внесении изменений в ст.76 и 77 Конституции Украины (об уменьшении конституционного состава парламента и закреплении пропорциональной избирательной системы) во вторник проголосовали 258 народных депутатов.

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает в ст.76 Конституции закрепить положение о количественном составе Верховной Рады в 300 народных депутатов (согласно нынешней редакции Конституции их 450), которые избираются на пять лет (данная норма не меняется).

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В Основном законе предлагается прописать, что "народным депутатом Украины может быть гражданин Украины ("может быть избран гражданин Украины" - в текущей редакции), который на день выборов достиг двадцати одного года, имеет право голоса, постоянно проживает в Украине не менее последних пяти лет и владеет государственным языком ("и проживает в Украине в течение последних пяти лет" - в нынешней редакции Конституции)".

В законопроекте отмечается, что "не может быть народным депутатом Украины (сейчас - "избранным в Верховную Раду Украины") гражданин, имеющий судимость за совершение умышленного преступления, если эта судимость не погашена и не снята в установленном законом порядке".

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В ст.77 Конституции также предлагается закрепить, что Верховная Рада избирается по пропорциональной системе. При этом остается формулировка, что порядок проведения выборов народных депутатов Украины устанавливается законом.

Переходные положения законопроекта предусматривают, что Верховная Рада, избранная до вступления в силу этого закона, продолжает исполнять свои обязанности до следующих выборов народных депутатов Украины.

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Верховная Рада, Конституция, КСУ, Нардепы.
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