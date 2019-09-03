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Еще одно изменение в Конституции: Рада хочет назначать своих уполномоченных в разных сферах

Еще одно изменение в Конституции: Рада хочет назначать своих уполномоченных в разных сферах
18:42 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Рада отправила в КС проект изменений в Конституцию о парламентских уполномоченных в разных сферах.

Народные депутаты проголосовали за включение в повестку дня сессии и направление в Конституционный суд (КС) для получения заключения законопроекта №1016 о внесении изменений в Основной Закон, которые позволят парламенту назначать своих уполномоченных в отдельных сферах.

Такое решение поддержали 298 народных депутатов на пленарном заседании Верховной Рады во вторник.

Инициатива предусматривает дополнение ст.101 Основного закона о парламентском контроле абзацем, согласно которому для осуществления парламентского контроля над соблюдением Конституции Украины и законов в отдельных сферах Верховная Рада может назначать своих уполномоченных, правовой статус которых определяется отдельными законами.

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Соответственно, перечень полномочий парламента, изложенный в ст.85 Основного закона, будет дополнен пунктом о том, что Верховная Рада назначает и увольняет таких уполномоченных, а также заслушивает их ежегодные отчеты.

В настоящее время законодательство предусматривает наличие только Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

Рада рассмотрела проект о праве законодательной инициативы народа

Законопроект №1016 с конституционными изменениями был инициирован президентом Украины Владимиром Зеленским 29 августа.

Согласно процедуре рассмотрения конституционных изменений, Верховная Рада должна направить соответствующий законопроект в Конституционный суд для получения заключения о соответствии инициативы ст.157 и ст.158 Основного закона. После получения вывода КС парламент может предварительно одобрить (принять в первом чтении) такой законопроект не менее 226 голосами. После этого, на следующей очередной сессии, Рада может рассматривать его для принятия в целом. Для этого потребуется не менее 300 голосов парламентариев.

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Верховная Рада, Конституция, КСУ, "Омбудсмены".
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