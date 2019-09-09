Рябошапка о ратификации Римского статута: Нам от этого хуже не будет

Новости Украины:Рябошапка выступает за скорейшую ратификацию парламентом Римского статута.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка выступает за скорейшую ратификацию парламентом Римского статута.

Об этом он заявил в интервью "РБК-Украина".

"Я хотел бы, чтобы это произошло как можно скорее. Нам от этого хуже не будет, должно быть только лучше. Мы уже взяли на себя все обязательства по Римскому статуту, еще с 2015 года. С тех пор перед Международным уголовным судом у нас есть только обязательства, но нет никаких прав", - сказал он.

Также генпрокурор опроверг информацию, что в случае ратификации Римского статута украинских военных начнут арестовывать за рубежом по запросу третьих стран: "И то, о чем говорят, что наши военные не смогут выехать куда-то за границу, это глупость, потому что парламент уже дал согласие, и военные выезжают, и никто в отношении их применяет никаких мер".