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Рада хочет получить право создавать консультативные и совещательные органы

Рада хочет получить право создавать консультативные и совещательные органы
20:44 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Рада направила в КС законопроект, предусматривающий право парламента создавать консультативные и совещательные органы.

Верховная Рада направила в Конституционный суд законопроект (№1028) "О внесении изменения в статью 85 Конституции Украины (относительно консультативных, совещательных и других вспомогательных органов Верховной Рады Украины)" и включила его в повестку дня сессии.

За такое решение проголосовали 264 народных депутата во вторник вечером.

Инициатор законопроекта - президент Украины Владимир Зеленский - предлагает расширить полномочия Верховной Рады и дать ей право создавать консультативные, совещательные и другие вспомогательные органы "в пределах средств, предусмотренных в государственном бюджете Украины".

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Как отмечается в законопроекте, эти органы создаются для осуществления Верховной Радой своих функций.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что внесение данного изменения в ст.85 Конституции Украины необходимо для реформирования системы органов, обеспечивающих функционирование парламента как единственного органа законодательной власти в Украине.

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Верховная Рада, Законопроект, КСУ, Владимир Зеленский.
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