Скачать
Суббота, 07.09.2019
Данилюк о вероятной продаже "Мотор Сичи": Все с точки национальных интересов
Данилюк о вероятной продаже "Мотор Сичи": Все с точки национальных интересов
Fitch подтвердило рейтинг Украины с позитивным прогнозом
Fitch подтвердило рейтинг Украины с позитивным прогнозом
Палкин рассказал, какие цели стоят перед Шахтером в ЛЧ
Палкин рассказал, какие цели стоят перед Шахтером в ЛЧ
"Ты мне еще на голову сядь": питомцы, которые так и сделали
"Ты мне еще на голову сядь": питомцы, которые так и сделали

Минфин предложил перейти на двойное налогообложение с рядом "оффшорных" стран

Минфин предложил перейти на двойное налогообложение с рядом "оффшорных" стран
05:01 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса:Дмитрий Дубилет: Мы сможем перейти на систему взаимодействия с двойным налогообложением с рядом "оффшорных" стран.

Министерство финансов Украины предложило перейти на систему двойного налогообложения с рядом популярных для оффшорного бизнеса стран, что позволит увеличить поступления в государственный бюджет.

Об этом на брифинге после заседания правительства сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

"Минфин отправляет несколько законопроектов на ратификацию в Верховную Раду, и если они будут приняты, мы сможем с несколькими странами – Великобританией, Кипром, Малайзией и другими - перейти на систему взаимодействия с двойным налогообложением", - сказал он.

По словам Дубилета, если сейчас налоговая ставка для выведения денег, к примеру, с Кипра, для бизнеса равна 2%, то после принятия закона она увеличится до 5%.

"Мы подсчитали, что если бы эта ставка за последние три года была 5%, то это было бы больше 1 миллиарда гривен поступлений в государственный бюджет”, - сказал он. Также Дубилет отметил тенденцию, что все больше стран переходят на двойное налогообложение.

Напоминаем, 29 августа Кабинет министров Украины назначил на должность министра Кабмина экс-менеджера «ПриватБанка» и сооснователя Monobank Дмитрия Дубилета.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Госбюджет, Минфин, Налогообложение, Дмитрий Дубилет.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 7 сентября 2019: все знаки Зодиака
02 Зеленский готовится к началу процедуры обмена заключенными
03 Вкусное молочко: 3 причины навсегда отказаться от этого продукта
04 Недолго продержался: Зеленский повторно уволил главу РГА на Киевщине
05 Кабмин внес правки в состав замминистров правительства
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
США ужесточили санкции против Кубы
США ужесточили санкции против Кубы
ГБР опубликовало график допросов Порошенко
ГБР опубликовало график допросов Порошенко
В порту &quot;Южный&quot; открыли зерновой терминал &quot;Нептун&quot;
В порту "Южный" открыли зерновой терминал "Нептун"
Что делать, если волосы испортились после жаркого лета: как восстановить
Что делать, если волосы испортились после жаркого лета: как восстановить
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь