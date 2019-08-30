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"Все в шоке": Дубилет рассказал, как оказался во власти

"Все в шоке": Дубилет рассказал, как оказался во власти
11:47 Сегодня Телеграф ЭП Фото: Инстаграм

Новости Украины:Соучредитель Monobank Дмитрий Дубилет стал министром Кабинета министров.

Новоизбранный министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет не планировал идти во власть, а хотел развивать стартап в Великобритании.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Я принял одно из самых сложных решений в своей жизни… Семья в шоке. Друзья в шоке. Бизнес-партнеры в шоке... Да и я сам, если честно, в шоке", - написал Дубилет.

По словам министра, в ближайшее время он планировал развивать проекты monobank, Smartass (спортивный клуб и ресторан — ЭП) и Koto (мобильный банкинг в Великобритании — ЭП).

"Еще месяц назад я собирался переехать жить в Лондон и строить там со своими партнерами единорога (стартап-компания, капитализация которой достигает 1 млрд долларов в течение 5 лет - ЭП)", - заявил Дубилет.

Бывший член правления "Приватбанка" уверяет, что в составе нового правительства "сделает все возможное, чтобы Украина сделала качественный рывок".

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"А еще я обещаю не красть. К счастью, успех monobank позволит мне не думать ближайшие годы о материальном аспекте. Кроме того, я верю, что большая часть молодой команды, которая сегодня возглавила Кабмин, тоже не будет красть. Такого у нашей страны никогда не было", - написал Дубилет.

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Экономика, Кабмин, Кабинет Министров Украины, Дмитрий Дубилет.
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