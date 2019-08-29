Скачать
Четверг, 29.08.2019
Первое заседание Верховной Рады 9-го созыва: онлайн-трансляция (Фото, Видео)
Первое заседание Верховной Рады 9-го созыва: онлайн-трансляция (Фото, Видео)
Зеленский подал в ВР законопроект об импичменте
Зеленский подал в ВР законопроект об импичменте
Лига Европы: расписание матчей 29 августа
Лига Европы: расписание матчей 29 августа
Ореховый Спас 2019: что делать в этот день, чтобы год был удачным
Ореховый Спас 2019: что делать в этот день, чтобы год был удачным

Кабмин Гройсмана сложил полномочия (Видео)

Кабмин Гройсмана сложил полномочия (Видео)
14:25 Сегодня Телеграф Фото: Кабмин

Новости Украины:Премьер-министр Владимир Гройсман объявил о сложении полномочий его правительства во время первого пленарного заседания Верховной Рады.

Кабинет министров Украины премьер-министра Владимира Гройсмана сложил полномочия в четверг, 29 августа, в ходе первого пленарного заседания Верховной рады 9 созыва.

Гройсман сложил полномочия в соответствии с Конституцией Украины.

"Уважаемые народные депутаты, дорогие украинцы, согласно Конституции, я, как премьер-министр Украины, и правительство слагаем свои полномочия перед новоизбранной Верховной радой Украины", - заявил глава правительства.

Он пожелал Верховной Раде успехов.

При этом временный председатель Рады Дмитрий Разумков заявил, что правительство продолжит исполнять обязанности в текущем состоянии до назначения нового.

Луценко подал в отставку (Фото, Видео)

Напомним, в среду, 28 августа, премьер-министр Украины Владимир Гройсман записал видеообращение, в котором объявил об уходе с поста главы правительства.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кабмин, Кабинет Министров Украины, Владимир Гройсман.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Поздравления с Ореховым Спасом 2019 в стихах, прозе и открытках
02 Приметы и обряды на 29 августа - Ореховый Спас
03 Торжественное заседание новой Верховной Рады: онлайн-трансляция (Фото, Видео)
04 Гороскоп на сегодня, 29 августа 2019: все знаки Зодиака
05 Ореховый спас 2019: поздравление в стихах и открытках
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Кабмин Гройсмана сложил полномочия (Видео)
Кабмин Гройсмана сложил полномочия (Видео)
Чийгоз заявил, что Сенцов находится в СИЗО Москвы
Чийгоз заявил, что Сенцов находится в СИЗО Москвы
Лето не хочет прощаться с нами: прогноз погоды на 29 августа
Лето не хочет прощаться с нами: прогноз погоды
Пообедали в деревенском пабе: герцоги Сассекские посетили местный общепит
Пообедали в деревенском пабе: герцоги Сассекские посетили местный общепит
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь