Кабмин Гройсмана сложил полномочия (Видео)

Новости Украины:Премьер-министр Владимир Гройсман объявил о сложении полномочий его правительства во время первого пленарного заседания Верховной Рады.

Кабинет министров Украины премьер-министра Владимира Гройсмана сложил полномочия в четверг, 29 августа, в ходе первого пленарного заседания Верховной рады 9 созыва.

Гройсман сложил полномочия в соответствии с Конституцией Украины.

"Уважаемые народные депутаты, дорогие украинцы, согласно Конституции, я, как премьер-министр Украины, и правительство слагаем свои полномочия перед новоизбранной Верховной радой Украины", - заявил глава правительства.

Он пожелал Верховной Раде успехов.

При этом временный председатель Рады Дмитрий Разумков заявил, что правительство продолжит исполнять обязанности в текущем состоянии до назначения нового.

Напомним, в среду, 28 августа, премьер-министр Украины Владимир Гройсман записал видеообращение, в котором объявил об уходе с поста главы правительства.