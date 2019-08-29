Луценко подал в отставку (Фото, Видео)

Новости Украины:Юрий Луценко написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко написал заявление об увольнении с должности. Его он показал журналисту Дмитрию Гордону во время интервью, прямая трансляция которого идет в YouTube.

Так, о своей отставке Луценко заявил в четверг, 29 августа. Заявление подписано сегодняшним числом и адресовано президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Интервью Луценко Дмитрию Гордону (Видео)

"Прошу уволить меня с должности генерального прокурора Украины по собственному желанию на основании пункта 1 части первой статьи 42 Закона Украины "Про прокуратуру"", - сказано в документе.

Напомним, сегодня Владимир Зеленский принимает участие в торжественном заседании нового состава Верховной Рады.