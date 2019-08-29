Торжественное заседание новой Верховной Рады: онлайн-трансляция (Видео)

Новости Украины:Сегодня новоизбранные нардепы собрались на первое заседание Рады.

Сегодня, 29 августа, самый старший представитель народных депутатов нового парламента - 78-летний Юлий Иоффе - первым принял присягу народного депутата.

Глава парламента 8 созыва Андрей Парубий отметил, что нардепы должны подписать текст присяги.

"Уважаемые народные депутаты. Для подписания текста присяги отводится время до 13:00. Акт подписания проводится в кулуарах второго этажа, после подписания - получают удостоверение и нагрудный знак народного депутата", - заявил Парубий.

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

На торжественном заседании Рады присутствуют премьер-министр Владимир Гройсман, члены правительства, экс-президенты Украины Петр Порошенко, Виктор Ющенко, Леонид Кучма и Леонид Кравчук.

После того, как новоизбранные депутаты произнесут и подпишут текст присяги, Верховная Рада VIII созыва станет полномочным. И тогда же перед новой ВР слагает полномочия действующий Кабинет министров.

Во время первого заседания формируется Временный президиум первой сессии вновь избранной ВР. Как известно, подготовительная депутатская группа утвердила ее состав: Дмитрий Разумков ( "Слуга народа") - председатель группы, Руслан Стефанчук ( "Слуга народа"), Юлий Иоффе ( "Оппозиционная платформа - За жизнь"), Андрей Кожемякин (ВО "Батьківщина"), Михаил Забродский ("Европейская солидарность") и Ярослав Железняк ("Голос").