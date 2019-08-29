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Четверг, 29.08.2019
Торжественное заседание новой Верховной Рады: онлайн-трансляция (Видео)
Торжественное заседание новой Верховной Рады: онлайн-трансляция (Видео)
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Торжественное заседание новой Верховной Рады: онлайн-трансляция (Видео)

Торжественное заседание новой Верховной Рады: онлайн-трансляция (Видео)
10:15 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Сегодня новоизбранные нардепы собрались на первое заседание Рады.

Сегодня, 29 августа, самый старший представитель народных депутатов нового парламента - 78-летний Юлий Иоффе - первым принял присягу народного депутата.

Глава парламента 8 созыва Андрей Парубий отметил, что нардепы должны подписать текст присяги.

"Уважаемые народные депутаты. Для подписания текста присяги отводится время до 13:00. Акт подписания проводится в кулуарах второго этажа, после подписания - получают удостоверение и нагрудный знак народного депутата", - заявил Парубий.

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

На торжественном заседании Рады присутствуют премьер-министр Владимир Гройсман, члены правительства, экс-президенты Украины Петр Порошенко, Виктор Ющенко, Леонид Кучма и Леонид Кравчук.

После того, как новоизбранные депутаты произнесут и подпишут текст присяги, Верховная Рада VIII созыва станет полномочным. И тогда же перед новой ВР слагает полномочия действующий Кабинет министров.

Какие законопроекты сегодня будет рассматривать новая Верховная Рада

Во время первого заседания формируется Временный президиум первой сессии вновь избранной ВР. Как известно, подготовительная депутатская группа утвердила ее состав: Дмитрий Разумков ( "Слуга народа") - председатель группы, Руслан Стефанчук ( "Слуга народа"), Юлий Иоффе ( "Оппозиционная платформа - За жизнь"), Андрей Кожемякин (ВО "Батьківщина"), Михаил Забродский ("Европейская солидарность") и Ярослав Железняк ("Голос").

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Парламент, Выборы, ВРУ, Политика, Верховна Рада.
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