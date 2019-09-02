Скачать
Понедельник, 02.09.2019
Зеленский поставил задачу принять новый Трудовой кодекс до 1 января
Зеленский поставил задачу принять новый Трудовой кодекс до 1 января
Новый посол Великобритании в Украине прибыла в Киев
Новый посол Великобритании в Украине прибыла в Киев
Официально: Коноплянка перешел из Шальке в Шахтер
Официально: Коноплянка перешел из Шальке в Шахтер
Samsung объявила дату анонса смартфона Galaxy M30s
Samsung объявила дату анонса смартфона Galaxy M30s

Доходы госбюджета Украины составили 87,6 миллиардов гривен

Доходы госбюджета Украины составили 87,6 миллиардов гривен
20:36 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Бизнеса:В ГКСУ сообщили, что госбюджет в августе недовыполнен по доходам на 9%.

Доходы государственного бюджета в августе 2019 года составили 87,6 млрд грн, что на 9% ниже плана и на 6,9% меньше по сравнению с августом прошлого года, свидетельствуют данные Государственной казначейской службы (ГКСУ).

Общий фонд госбюджета в агвусте получил 77,64 млрд грн, что на 10,6% меньше плана и на 8,8% меньше прошлогоднего показателя, указала ГКСУ.

В целом в январе-августе доходы государственного бюджета составили 671,73 млрд грн, что на 4,5% меньше ожидаемого показателя и на 10,6% больше прошлогоднего. В том числе общий фонд получил 594 млрд грн, что на 4,9% меньше плана и на 7,7% больше по сравнению с январем-августом-2018.

Налоговые поступления в августе обеспечили доходы в размере 50,2 млрд грн, что на 6,1% ниже плана, а в целом за восемь месяцев доходы от налогов принесли 303,2 млрд грн с незначительным перевыполнением плана в 0,9%.

Таможня принесла в августе 25,21 млрд грн - это на 19,6% ниже ожидаемого уровня и 17% меньше прошлогоднего показателя за август. В целом за восемь месяцев таможенные поступления недовыполнены на 11% к плану и на 1,7% к прошлогоднему показателю за этот период.

Недовыполнение плана по ГФС в августе составило 11,1%, за восемь месяцев - 4,2%.

По данным Госказначейства, бюджетное возмещение налога на добавленную стоимость (НДС) выросло с июльских 10,4 млрд грн до 11,35 млрд грн в августе этого года.

Минфин на ОВГЗ-аукционе привлек в госбюджет миллиарды гривен

Доходы местных бюджетов в августе 2019-го выросли на 16,2% по сравнению с прошлогодним показателем и на 17,4% больше ожидаемого – 26,2 млрд грн, свидетельствуют данные ГКСУ. За восемь месяцев доходы местных бюджетов показали рост на 18% к прошлогоднему показателю за этот период и на 2,4% к плану – 182,98 млрд грн.

Поступления от единого социального взноса (ЕСВ) в прошлом месяце составили почти 22 млрд грн, что на 20,2% больше августа-2018, а по итогам 8 месяцев они выросли на 21,7% - до 176,55 млрд грн.

Доходы госбюджета Украины в 2019 году определены в размере 1,26 трлн грн, в том числе общего фонда – 928,51 млрд грн, расходы – 1,112 трлн грн и 1,005 трлн грн соответственно.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Госбюджет, Бюджет, Доходы, Дефицит, ГКСУ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Windows 10 разрешили переустанавливать без диска и флешки
02 Украинцы в сентябре будут отдыхать девять дней
03 Ученые научились печатать человеческие органы за несколько секунд (Фото и видео)
04 Богуцкая принесла извинения семье Кивы за неправдивую публикацию
05 Порошенко, Геращенко, Вакарчук и Парубий определены в комитеты Рады
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Джонсон назвал попытки отсрочить Brexit &quot;бессмысленными&quot;
Джонсон назвал попытки отсрочить Brexit "бессмысленными"
Конкурс на главу &quot;Укроборонпрома&quot; состоится: детали
Конкурс на главу "Укроборонпрома" состоится
В зоне ООС погиб украинский военный
В зоне ООС погиб украинский военный
Тонкий английский юмор: Елизавета ІІ подшутила над туристами весьма необычным образом
Тонкий английский юмор: Елизавета ІІ подшутила над туристами весьма необычным образом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь