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Минфин на ОВГЗ-аукционе привлек в госбюджет миллиарды гривен

Минфин на ОВГЗ-аукционе привлек в госбюджет миллиарды гривен
09:56 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса:В госбюджет прибавилось 1,77 млрд гривен, средства привлечены в результате продажи гривневых облигаций.

Министерство финансов Украины на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 1,77 млрд грн.

Как сообщается на сайте министерства, средства привлечены в результате продажи гривневых облигаций сроками обращения 168, 357, 861 и 2009 дней с доходностью 14,30%, 14,50%, 17,25%, 15,84% годовых соответственно.

Размещение ОВГЗ в валюте не проводилось.

Министерство финансов на аукционах по размещению облигаций внутреннего государственного займа в январе-июле 2019 года привлекло в государственный бюджет 166,6 млрд грн, 3,2 млрд долл. и 189 млн евро.

Под конец года грядет большая приватизация

В июле Минфин провел наиболее успешный в этом году ОВГЗ-аукцион, в ходе которого привлек в госбюджет 33,3 млрд грн, включая 1 млрд в долларах США.

Объем валютных долговых платежей Украины во втором полугодии составляет порядка 4,6 млрд долл., в том числе пиковые выплаты приходятся на сентябрь, когда надо оплатить около 1,7 млрд долл.

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ОВГЗ, США, Госбюджет, Минфин.
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