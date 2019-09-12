Рада приняла закон, позволяющий усилить финансирование ремонта дорог

Новости Бизнеса:Верховная Рада приняла законопроект о направлении в Дорожный фонд штрафов за нарушение автотранспортного законодательства.

Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект №1063 о направлении административно-хозяйственных штрафов за нарушение автотранспортного законодательства в Дорожный фонд.

Принятие документа за основу поддержали на пленарном заседании парламента в четверг 337 народных депутатов, передает корреспондент.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, текст которой обнародован на сайте парламента, Дорожный фонд предлагается наполнять, в частности, за счет административно-хозяйственных штрафов за нарушение законодательства об автотранспорте, предусмотренные абз. 14-16 ч. 1 ст. 60 закона "Об автомобильном транспорте", а также административными штрафами за нарушения, предусмотренные ч. 2 ст. 122-2 и ч. 2 ст. 132-1 Кодекса об административных правонарушениях.

Как уточняется в документе, речь идет, среди прочего, о штрафных санкциях за такие нарушения как отсутствие разрешения на движение по автодорогам; отсутствие документа об оплате за проезд крупногабаритного транспорта и превышение установленных габаритно-весовых требований; невыполнение водителями транспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров и/или грузов, требований об остановке транспорта.

"Принятие законопроекта позволит обеспечить финансирование работ по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования в соответствии с обоснованными потребностями", - указано в пояснительной записке к законопроекту.

Напомним, Верховная Рада Украины 12 сентября приняла за основу и в целом законопроект 1030 об отсрочке на 90 дней применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств (ввезенных с 1 января 2015 года) на территорию Украины.