Рада уполномочила Зеленского утверждать "План обороны Украины"

Новости Украины:Верховная Рада проголосовала за законопроект, который позволяет президенту утверждать структуру и плана обороны Украины по представлению Кабмина.

Верховная Рада намерена предоставить полномочия президенту Украины утверждать структуру плана обороны и план обороны Украины по представлению Кабинета министров.

За соответствующий законопроект №1010 "О внесении изменений в закон "Об обороне Украины" относительно организации обороны государства" на пленарном заседании в четверг в первом чтении проголосовали 316 народных депутатов.

Автор законопроекта - президент Владимир Зеленский - предлагает внести изменения в статьи 1 и 2 закона "Об обороне Украины". В частности, дается определение термину "план обороны Украины".

Новация законопроекта состоит и в том, что президент Украины, кроме военно-административного деления территории Украины, утверждает структуру плана обороны и план обороны Украины.

В законопроекте оговаривается, что порядок разработки плана обороны Украины определятся Кабинетом министров Украины.

Президент Владимир Зеленский в среду, 11 сентября, подписал законопроект №7203 о снятии неприкосновенности с народных депутатов.

Напомним, 3 сентября Верховная Рада проголосовала за принятие в целом законопроекта (№7203) о внесении изменений в ст.80 Конституции Украины, которым предусмотрена отмена полной неприкосновенности народных депутатов с 2020 года.