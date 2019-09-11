Закон о снятии депутатской неприкосновенности подписан Зеленским

Новости Украины:Президент Украины Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности.

Президент Владимир Зеленский в среду, 11 сентября, подписал законопроект №7203 о снятии неприкосновенности с народных депутатов. Об этом свидетельствуют данные на странице закона на сайте Верховной рады.

Ранее законопроект о снятии неприкосновенности подписал глава парламента Дмитрий Разумков. Так, 3 сентября он был направлен на подпись Зеленскому.

"11.09.2019 возвращен с подписью от президента", - указано на сайте ВР.

Фото: Скриншот

Закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

Как было раньше

Украинские народные избранники имели абсолютную неприкосновенность: как индемнитет, так и иммунитет. Это закреплено ст. 80 Конституции. То есть для ареста, обыска личных вещей нардепа, его прослушивания требовалось согласие Верховной Рады. Также парламентарии не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в ВР и ее органах, за исключением ответственности "за оскорбление или клевету".

Напомним, 3 сентября Верховная Рада проголосовала за принятие в целом законопроекта (№7203) о внесении изменений в ст.80 Конституции Украины, которым предусмотрена отмена полной неприкосновенности народных депутатов с 2020 года.

За такое решение на пленарном заседании парламента во вторник проголосовали 373 народных депутата при необходимости 300.