Яркие эмоции депутатов при историческом снятии неприкосновенности (Видео)

Верховная Рада проголосовала за окончательное одобрение (в целом) законопроекта (№7203) о внесении изменений в ст.80 Конституции Украины, которым предусмотрено лишение народных депутатов неприкосновенности с 2020 года. "За" проголосовали 252 нардепа из фракции "Слуга народа", 24 - фракции "Евросолидарность", 23 – фракции "Батькивщина", 22 - группы "За будущее", 19 - фракции "Голос". Еще 33 голоса дали внефракционные депутаты. При этом ни одного голоса "за" не дала фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь" - все 27 присутствующих на заседании нардепов этой фракции не голосовали. Законом будет исключено из ст.80 Конституции положение о том, что народные депутаты не могут быть без согласия Верховной Рады привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы, а также что им гарантируется депутатская неприкосновенность. В данной статье останется лишь одна норма – о том, что народные депутаты Украины не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.