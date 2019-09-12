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Зеленский отменил указы о присвоении дипломатического ранга Герасимову, Логвинскому, Арьеву

Зеленский отменил указы о присвоении дипломатического ранга Герасимову, Логвинскому, Арьеву
02:21 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Зеленский отменил некоторые безосновательные указы, изданные Петром Порошенко.

Президент Украины Владимир Зеленский отменил указы о присвоении дипломатического ранга Владимиру Арьеву, Артуру Герасимову и Георгию Логвинскому.

Указ №680 / 2019 обнародован на сайте главы государства.

"Отменить как изданные безосновательно: Указ Президента Украины от 18 мая 2019 года № 275 "О присвоении дипломатических рангов" в части, касающейся присвоения дипломатического ранга чрезвычайного и полномочного посла Арьеву и Герасимову; Указ Президента Украины от 19 мая 2019 года № 298 "О присвоении дипломатического ранга", - говорится в документе.

Справка. В то время президент Украины Петр Порошенко указом № 275 от 18 мая 2019 года присвоил дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла председателю Постоянной делегации Верховной Рады Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы Арьеву и председателю Постоянной делегации Верховной Рады Украины в Парламентской ассамблее ОБСЕ Герасимову.

Указом № 298 от 19 мая Порошенко присвоил дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла заместителю председателя Постоянной делегации Верховной Рады Украины в ПАСЕ Логвинскому.

Присвоение дипломатических рангов Арьеву, Герасимову и Логвинскому оспаривал в суде народный депутат VIII созыва Виктор Вовк (фракция Радикальной партии).

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В то время председатель Комитета по иностранным делам Верховной Рады VIII созыва Анна Гопко (внефракционная) подчеркивала, что не для того принимался закон о дипломатической службе, чтобы "депутаты получали ранги чрезвычайных и полномочных послов, поскольку это определенная дискредитация профессии".

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Указ, Владимир Арьев, Владимир Зеленский, Артур Герасимов, Георгий Логвинский.
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