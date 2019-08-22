ГФС сообщила, сколько "евроблях" растаможили украинцы

Новости Украины:Фискальная служба растаможила за последние полгода 107,6 тыс. автомобилей на еврономерах на сумму 7,7 млрд грн.

В период действия 50% скидки на акцизный налог при таможенном оформлении автомобилей на еврономерах, с 25 ноября 2018 года по 22 февраля 2019 года включительно, таможни оформили по этим льготным условиям свыше 218 тыс. авто на 13,6 млрд грн.

Таможни Государственной фискальной службы Украины (ГФС) в период с 23 февраля текущего года, когда закончился льготный период по применению пониженной ставки акцизного налога для растаможивания автомобилей на иностранной регистрации, по 18 августа оформили 107,6 тыс. таких авто. Как сообщили в пресс-службе ГФС, всего за указанный период в бюджет уплачено почти 7,7 млрд грн таможенных платежей.

В частности, из общего количества растаможенных автомобилей почти 3,9 тыс. были ввезены на таможенную территорию Украины с 1 января 2015 года до вступления в силу новых правил ввоза таких автомобилей и находились в таможенных режимах временного ввоза или транзита, за которые автовладельцы уплатили 339 млн грн.

В пресс-службе напомнили, что в период действия 50% скидки на акцизный налог при таможенном оформлении автомобилей с иностранной регистрацией, с 25 ноября 2018 года по 22 февраля 2019 года включительно, таможни оформили по этим льготным условиям свыше 218 тыс. авто на 13,6 млрд грн.

С 22 августа вступили в силу новые штрафные санкции за нарушения при перемещении транспортных средств с иностранной регистрацией. До этого с 23 февраля в Украине действовал общий режим растаможивания автомобилей на еврономерах по полной ставке акцизного налога, и уже с 24 мая предполагалось, что автовладельцы будут платить штрафы, цель которых - прекращение использования данных автомобилей на территории Украины, однако парламент отсрочил их введение до 22 августа.

По информации заместителя главы Офиса президента Руслана Рябошапки, президент Украины Владимир Зеленский на первом заседании нового парламента внесет законопроект об отсрочке на три месяца штрафов за нерастаможенные автомобили с иностранной регистрацией.

По словам Рябошапки, действующее законодательство в этом вопросе является несовершенным, и во многих случаях его невозможно реализовать, в связи с чем было принято решение создать рабочую группу, которая наработает необходимые изменения с учетом предложений, которые поступят от представителей автомобилистов.

По разным оценкам, на сегодня в Украине насчитывается около 800 тыс. нерастаможенных автомобилей.