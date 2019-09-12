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Рада в первом чтении проголосовала за поддержку украинского кино

Рада в первом чтении проголосовала за поддержку украинского кино
12:00 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса:Депутаты ВР приняли за основу законопроект о государственной поддержке кинематографа.

Верховная Рада Украины приняла за основу в первом чтении законопроект № 1058 о государственной поддержке кинематографа.

Принятие документа за основу поддержали на пленарном заседании парламента в четверг 285 народных депутатов, передает корреспондент.

Документ касается возвращения через государственную поддержку части средств, расходуемых иностранцами при производстве фильмов на территории Украины.

Кроме того, в законопроекте предлагается предоставлять государственную поддержку в форме rebates только иностранным производителям, что поможет привлечь инвестиции и международный опыт в национальное кинопроизводство.

В действующей редакции закона о государственной поддержке такое возвращение части расходов предусмотрено как для украинских, так и иностранных субъектов кинематографии.

Предлагается увеличить с 16,6% до 25% объем фактически осуществленных квалифицированных расходов на фильм, который будут компенсировать.

Кроме того, иностранный субъект кинематографии сможет претендовать на возвращение 5% общего объема расходов на производство, если в сюжете фильма "минимум 4 культурных критерия культурного текста будут исключительно украинскими" (культура, история, мифология, религия, архитектура). Условиями получения 5% будет также фигурирование в сценах фильма книг украинских авторов не менее чем в 3% от общей продолжительности картины, или если фильм основан на украинском литературном произведении.

"В пригороде Вильнюса местные жители участвуют в съемках сериала, события которого происходят в Украине. Это сериал для американского канала HBO "Чернобыль". В Дубровнике находится королевская гавань – это сериал "Игра престолов", почти все сезоны которого снимались в Хорватии. "Джеймс Бонд" любит Чехию, а "Терминатор" - Будапешт. Все эти, а также сотни других проектов снимались у наших соседей", - сказал один из соавторов законопроекта Александр Ткаченко (фракция "Слуга народа"), представляя инициативу.

По его словам, благодаря таким проектам в бюджеты вышеуказанных стран поступили "десятки миллионов долларов", появились новые рабочие места, были отремонтированы киностудии, построены новые, появилась высокая экспертиза местных специалистов, а также стали возможны дополнительные поступления от туризма.

"Все это происходит не у нас, хотя два года назад был принят закон о государственной поддержке кинематографии, где предусматривалось 10 видов, один из них – в этом законе. Это возмещение квалифицированных расходов иностранным продюсерам на деньги, потраченные в Украине. Из-за существования такой нормы западные продюсеры снимают в Европе, где практически во всех странах действует закон о так называемых ребейтах со средней ставкой 30%", - сказал Ткаченко.

"Мы предлагаем 25%, плюс 5% - за использование украинских произведений и сюжетных линий в Украине. Эти проекты могут сниматься могут сниматься только с привлечением украинских продюсеров и, кроме того, будут способствовать созданию совместных с украинцами сериалов и фильмов", - пояснил он.

Предполагается, что закон вступит в силу на следующий день после публикации.

Рада уполномочила Зеленского утверждать "План обороны Украины"

Напомним, Верховная Рада Украины 12 сентября приняла за основу и в целом законопроект 1030 об отсрочке на 90 дней применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств (ввезенных с 1 января 2015 года) на территорию Украины.

Кроме этого, Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект №1063 о направлении административно-хозяйственных штрафов за нарушение автотранспортного законодательства в Дорожный фонд. 

 
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