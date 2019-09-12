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Четверг, 12.09.2019
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Депутаты проголосовали за защиту права собственности

Депутаты проголосовали за защиту права собственности
17:53 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Рада приняла в первом чтении законопроект о защите права собственности.

Верховная Рада приняла за основу законопроект №1056-1 о защите права собственности, прекращающий деятельность аккредитованных субъектов в сфере государственной регистрации прав.

Проект закона №1056-1 на пленарном заседании в четверг поддержали 327 народных депутата.

"Целью этого законопроекта является обеспечение дополнительных гарантий защиты права собственности в Украине, и предусматривается устранение с рынка так называемых аккредитованных субъектов – негосударственные организации, которые регулярно, к сожалению, выполняли функции "черных регистраторов" и были одним из элементов преступных схем", – отметила один из инициаторов законопроекта народный депутат Елена Шуляк ("Слуга народа").

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Документ также внедряет принцип одновременности нотариального удостоверения правового акта и государственной регистрации возникающих прав, и обязывает нотариально удостоверять договора об отчуждении корпоративных прав.

Кроме того, проект закона предусматривает повышение ответственности за нарушения регистрационных процедур.

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Верховная Рада, Парламент, Законопроект.
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