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Известна дата презентации Google Pixel 4

Известна дата презентации Google Pixel 4
10:49 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pinterest.com

Новости технологии:Ранее в сети появлялась информация о том, что премьера смартфона может состояться в октябре.

Компания Google все еще монотонно и стабильно готовится к презентации нового смартфона – Pixel 4. Именно поэтому, стоит отметить, что официальной информации о предстоящей дате презентации от Google – нет.

Но не стоит терять надежду. Авторитетный инсайдер Эван Бласс имеет определенные предположения. Именно его информация почти всегда стопроцентная.

В своем Твиттере Бласс сообщил, что презентация новых "пикселей", пройдет 15 октября 2019.

Дата запуска игрового сервиса Apple Arcade

В прошлом году новинки серии Pixel представили 9 октября, а в продаже они появились менее, чем через десять дней. Именно поэтому, можно предположить, что новинки Pixel появятся в продаже уже к концу октября 2019.

Ранее Google официально опубликовала официальный рендер с фрагментами Google Pixel 4, а 10 сентября в сети появились качественные снимки смартфонов Pixel 4 XL в черном и белом корпусах.

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Технологии, Техно, Google Pixel 4.
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