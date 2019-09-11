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Дата запуска игрового сервиса Apple Arcade

Дата запуска игрового сервиса Apple Arcade
12:37 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pinterest.com

Новости технологии:Пользователи смогут скачать эксклюзивные игры на iPhone, iPad, Mac и Apple TV, а среди партнеров компании оказались именитые игровые студии.

Во время традиционной осенней презентации компания Apple представила широкой публике свой сервис Apple Arcade и объявила дату его запуска. 

Партнеры. Партнерами Apple, чьи игры показали на презентации, стали Capcom, Konami и Annapurina Interactive.

Каждая из этих студий разработала собственный уникальный продукт, созданный специально для Arcade. Несмотря на два громких имени, речь идет о максимально казуальных проектах скорее мобильного, чем консольного качества.

На презентации показали три игры, но подписка предложит пользователям около сотни подобных проектов.

Игра GreedFall официально доступна на всех платформах (Видео)

Дата запуска и цена подписки. На сайте Apple Arcade говорится, что графика и сюжет тайтлов сервиса – "на грани фантастики". Так это или нет, геймеры смогут увидеть уже 19 сентября. Цена подписки составит 4,99 доллара. Более подробную информацию можно посмотреть здесь.

Дата запуска и цена Apple TV+. Кроме того, Apple раскрыла детали подписки Apple TV+. Она предоставит зрителям множество эксклюзивных фильмов, сериалов и документальных лент. Цена составит 4,99 доллара, а сервис будет доступен уже 1 ноября.

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Технологии, Игры, Техно, Игровой сервис, Apple Arcade.
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