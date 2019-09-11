Дата запуска игрового сервиса Apple Arcade

Новости технологии:Пользователи смогут скачать эксклюзивные игры на iPhone, iPad, Mac и Apple TV, а среди партнеров компании оказались именитые игровые студии.

Во время традиционной осенней презентации компания Apple представила широкой публике свой сервис Apple Arcade и объявила дату его запуска.

Партнеры. Партнерами Apple, чьи игры показали на презентации, стали Capcom, Konami и Annapurina Interactive.

Каждая из этих студий разработала собственный уникальный продукт, созданный специально для Arcade. Несмотря на два громких имени, речь идет о максимально казуальных проектах скорее мобильного, чем консольного качества.

На презентации показали три игры, но подписка предложит пользователям около сотни подобных проектов.

Дата запуска и цена подписки. На сайте Apple Arcade говорится, что графика и сюжет тайтлов сервиса – "на грани фантастики". Так это или нет, геймеры смогут увидеть уже 19 сентября. Цена подписки составит 4,99 доллара. Более подробную информацию можно посмотреть здесь.

Дата запуска и цена Apple TV+. Кроме того, Apple раскрыла детали подписки Apple TV+. Она предоставит зрителям множество эксклюзивных фильмов, сериалов и документальных лент. Цена составит 4,99 доллара, а сервис будет доступен уже 1 ноября.