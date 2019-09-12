Матч Свитолиной в Чжэнчжоу отменили: названа причина

Новости спорта:Из-за дождя все одиночные матчи на турнире отменены.

Сегодня, 12 сентября, лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина празднует день рождения. Именно в этот день, вечером, был запланирован ее старт на престижном турнире WTA в Китае. Соперницей украинки во втором круге станет представительница Казахстана - Юлия Путинцева.

Однако, теннисистки сегодня сыграть не смогут. На корт в Чжэнчжоу девочкам помешает выйти непогода. Из-за непогоды организаторы решили отменить все одиночные встречи в мужском и женском разрядах, а парные - перенести в зал под накрытием.

Матч Свитолина - Путинцева, скорее всего, состоится завтра. Время будет сообщено позже.

Напомним, на пресс-конференции перед началом турнира местный журналист сделал Свитолиной неоднозначный комплимент, назвав украинку пекинской капустой.

Также, букмекеры оценили шансы Свитолиной на проход в следующий раунд турнира в Китае.