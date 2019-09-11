Свитолину в Китае сравнили с капустой

Новости спорта:Местные болельщики придумали для украинки оригинальное прозвище.

Во время пресс-конференции перед стартом на турнире WTA Premier в Чжэнчжоу один из журналистов сообщил Элине Свитолиной, что в Китае ей дали прозвище «маленькая пекинская капуста». Украинку это сравнение очень позабавило.

"Что ж, это очень неожиданно, я бы сказала. Не знаю. Это, вероятно, что-то очень приятное, так что спасибо.

У меня много болельщиков в Китае и в целом в Азии, поэтому я получаю множество маленьких подарков и знаков внимания. Я за это благодарна и за прозвища тоже", - сказала Свитолина.

Свитолина в статусе второй сеяной пропускала первый раунд. Во втором круге в Чжэнчжоу третья ракетка мира встретится с №39 мирового рейтинга Юлией Путинцевой из Казахстана.