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Чемпионка US Open снялась с турнира WTA в Японии

Чемпионка US Open снялась с турнира WTA в Японии
12:25 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости спорта:19-летняя канадка после своего триумфа в США решила сделать паузу.

Канадская теннисистка Бьянка Ванесса Андрееску не выступит на следующей неделе на турнире WTA серии Premier в Осаке (Япония), на который заявлена Даяна Ястремская.

Победительница Открытого чемпионата США (US Open) Бьянка Андрееску приняла решение продлить паузу после своего триумфа в Нью-Йорке и не сыграет на Toray Pan Pacific Open. Об этом сообщает БТУ.

Кроме 19-летней канадки с турнира в Японии также снялись финалистка Ролан Гаррос Маркета Вондроушова и полуфиналистка US Open Белинда Бенчич.

Андреску рассказала о планах на сезон

Напомним, что на турнире WTA серии Premier в Осаке (Япония) с призовым фондом 757 тыс. 900 долларов планирует выступить украинская теннисистка Даяна Ястремская.

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US Open, Новости тенниса, Даяна Ястремская, Бьянка Андреску.
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