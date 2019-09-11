Чемпионка US Open снялась с турнира WTA в Японии

Новости спорта:19-летняя канадка после своего триумфа в США решила сделать паузу.

Канадская теннисистка Бьянка Ванесса Андрееску не выступит на следующей неделе на турнире WTA серии Premier в Осаке (Япония), на который заявлена Даяна Ястремская.

Победительница Открытого чемпионата США (US Open) Бьянка Андрееску приняла решение продлить паузу после своего триумфа в Нью-Йорке и не сыграет на Toray Pan Pacific Open. Об этом сообщает БТУ.

Кроме 19-летней канадки с турнира в Японии также снялись финалистка Ролан Гаррос Маркета Вондроушова и полуфиналистка US Open Белинда Бенчич.

Напомним, что на турнире WTA серии Premier в Осаке (Япония) с призовым фондом 757 тыс. 900 долларов планирует выступить украинская теннисистка Даяна Ястремская.