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Среда, 11.09.2019
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Победительница US Open Андрееску рассказала о своих целях

Победительница US Open Андрееску рассказала о своих целях
09:40 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Теннисистка намерена выиграть Итоговый турнир WTA

Победительница Открытого чемпионата США по теннису канадка Бьянка Андрееску рассказала, что после триумфа не собирается останавливаться на достигнутом и попробует выиграть итоговый турнир WTA в конце сезона.

"Я просто буду продолжать стремиться к большему. Это невероятное достижение, но я ещё не закончила, ещё не удовлетворена. Так что я обновлю свои цели, потому что считаю постановку задач очень важным инструментом.

Я пытаюсь придумать, каких ещё целей могу достичь в этом году. Допустим, топ-3. И выиграть Итоговый турнир WTA", — приводит слова Андрееску официальный сайт WTA.

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В решающем поединке 19-летняя теннисистка одолела экс-первую ракетку мира, американку Серену Уильямс, в двух сетах со счётом 6:3, 7:5. Её предыдущим лучшим достижением на мэйджорах являлся выход во второй круг на Australian Open — 2019 и на "Ролан Гаррос» — 2019.

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WTA, Теннис, Новости тенниса, Бьянка Андрееску.
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