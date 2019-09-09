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Свитолина не покидает топ-10 мирового рейтинга уже более двух лет

Свитолина не покидает топ-10 мирового рейтинга уже более двух лет
15:06 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости спорта:Украинка держится в десятке лидеров рейтинга WTA уже 120 недель.

Элина Свитолина не покидает пределы первой десятки рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) с мая 2017 года. Об этом сообщает БТУ.

В обновленном 9 сентября рейтинге WTA 24-летняя украинская теннисистка повторила свой личный рекорд и поднялась на 3-е место. Впервые этот результат в мировой классификации Свитолина показала в сентябре 2017 года также по итогам US Open.

Теннисистка дебютировала в топ-10 в феврале 2017 года, после чего потеряла позиции. Но в мае того же сезона вернулась в первую десятку мира и после этого ниже 9 места не занимала. Таким образом, украинка продолжает удерживать позиции в топ-10 мировой квалификации уже 120 недель подряд.

Рейтинг украинских теннисисток

Дольше в топ-10 рейтинга WTA на данный момент находятся только две теннисистки: 293 недели имеет в своем активе румынка Симона Халеп и 156 - чешка Каролина Плишкова.

 

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Элина Свитолина, WTA, US Open, Новости тенниса.
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