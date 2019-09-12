Скачать
Четверг, 12.09.2019
"Может стать ужасом": Спонг - о перспективах Усика в хэвивейте
"Может стать ужасом": Спонг - о перспективах Усика в хэвивейте
Стали известны все пары 1/2 финала ЧМ-2019 по баскетболу (Видео)
Стали известны все пары 1/2 финала ЧМ-2019 по баскетболу (Видео)
Назван следующий соперник Нурмагомедова, и это не Фергюсон
Назван следующий соперник Нурмагомедова
Комми - Лопес: Ломаченко назвал фаворита боя
Комми - Лопес: Ломаченко назвал фаворита боя

Лучшему теннисисту мира потребуется операция

Лучшему теннисисту мира потребуется операция
10:09 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Twitter

Новости спорта:Первая ракетка мира рискует досрочно завершить сезон.

Новак Джокович из-за травмы плеча на US Open не смог доиграть матч четвертого раунда против Стэна Вавринки.

Портал Essentially Sports, ссылаясь на информацию журналистов Кристофа Клэри и Арно Черутти, не исключает, что Джоковичу придется лечь на хирургический стол. В том случае серб в 2019 году на корт не вернется.

Джокович планирует возобновить сезон 30 сентября на турнире АТР-500 в Токио. В планах серба выступление на Мастерсах в Шанхае и Париже, а также поездка в Лондон на Итоговый турнир.

Свитолину в Китае сравнили с капустой

Новак Джокович лидирует в рейтинге АТР, но при этом в Чемпионской гонке серьезно отстает от Рафаэля Надаля и может в ближайшее время расстаться со статусом первой ракетки мира.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Теннис, Новости тенниса, Новак Джоковиич.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Может стать ужасом": Спонг - о перспективах Усика в хэвивейте
02 Назван следующий соперник Нурмагомедова, и это не Фергюсон
03 Стали известны все пары 1/2 финала ЧМ-2019 по баскетболу (Видео)
04 Коноплянка выбрал игровой номер в Шахтере (Фото)
05 Легенда украинского футбола может потерять половину имущества
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь