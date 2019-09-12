Лучшему теннисисту мира потребуется операция

Новости спорта:Первая ракетка мира рискует досрочно завершить сезон.

Новак Джокович из-за травмы плеча на US Open не смог доиграть матч четвертого раунда против Стэна Вавринки.

Портал Essentially Sports, ссылаясь на информацию журналистов Кристофа Клэри и Арно Черутти, не исключает, что Джоковичу придется лечь на хирургический стол. В том случае серб в 2019 году на корт не вернется.

Джокович планирует возобновить сезон 30 сентября на турнире АТР-500 в Токио. В планах серба выступление на Мастерсах в Шанхае и Париже, а также поездка в Лондон на Итоговый турнир.

Новак Джокович лидирует в рейтинге АТР, но при этом в Чемпионской гонке серьезно отстает от Рафаэля Надаля и может в ближайшее время расстаться со статусом первой ракетки мира.