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Свитолина - Путивцева: прогноз букмекеров на матч турнира WTA в Китае

Свитолина - Путивцева: прогноз букмекеров на матч турнира WTA в Китае
11:00 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости спорта:Третья "ракетка" мира украинская теннисистка Элина Свитолина начинает азиатскую серию турниров на соревнованиях в Чжэнчжоу (Китай).

Элина Свитолина стартует на турнире WTA в Чжэнчжоу со второго круга поединком с Юлией Путинцевой из Казахстана. Об этом сообщает БТУ.

Поединок Элина Свитолина (Украина) - Юлия Путинцева (Казахстан) состоится 12 сентября и пройдет третьим запуском на Центральном корте. Начало игрового дня - в 9.00 по киевскому времени

Элина Свитолина сейчас занимает 3 место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), Юлия Путинцева — 36-ое.

Букмекерская компания BET22 отдает явное преимущество в этом противостоянии украинской теннисистке. На победу Свитолиной предлагают коэффициент 1,296, на победу Путинцевой - 3,56.

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Отметим, что Элина Свитолина получила второй номер посева на соревнованиях в Чжэнчжоу и стартовый раунд пропустила. Юлия Путинцева в первом круге победила в трех сетах Тамару Зиданшек.

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Элина Свитолина, WTA, Теннис, Новости тенниса.
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