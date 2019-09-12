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На ЧМ-2019 по баскетболу случился исторический антирекорд сборной США

На ЧМ-2019 по баскетболу случился исторический антирекорд сборной США
17:16 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости спорта:Американские баскетболисты в поединке утешительного раунда чемпионата мира обновили свой собственный антирекорд.

Сборная США по баскетболу уступила Сербии в полуфинале утешительного раунда чемпионата мира. Встреча завершилась со счётом 94:89 в пользу сербских баскетболистов.

В первой четверти сборная Сербии разгромила американцев со счётом 32:7. Так мало очков в одной четверти в рамках чемпионатов мира США не набирали никогда. Это лишь второй случай в истории ЧМ, когда американцы не смогли добраться до отметки в 10 очков в четверти. На турнире в 2010 году они набрали 9 очков в четвёртой четверти матча со сборной Бразилии.

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Сборная США потерпела второе поражение подряд. В четвертьфинале чемпионата мира её остановила Франция, которая прервала 58-матчевую победную серию американцев продолжительностью в 13 лет.

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Баскетбол, Сборная США, Новости баскетбола, ЧМ-2019 по баскетболу.
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