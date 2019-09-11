Стали известны все пары 1/2 финала ЧМ-2019 по баскетболу (Видео)

Новости спорта:Определился последний участник полуфинала чемпионата мира по баскетболу 2019, который проходит в Китае.

В заключительном четвертьфинале чемпионата мира по баскетболу 2019 года в Китае сборная Австралии обыграла Чехию.

Чемпионат мира по баскетболу 2019. 1/4 финала

Австралия – Чехия – 82:70 (17:17, 16:13, 30:18, 19:22)

Австралия: Миллс (24 + 6 передач), Деллаведова (9), Инглс (6), Бэйнс (6), Лэндейл (0) – старт; Гулдинг (14), Богут (10), Кэй (4 + 7 подборов), Крик (2).

Чехия: Саторански (13 + 9 подборов + 13 передач + 5 потерь), Богачик (8), Кршиж (4), Грубан (2), Балвин (0) – старт; Ауда (21), Пумпрла (10), Петерка (7), Шилб (5), Выорал (0).

Пары 1/2 финала

Австралия - Испания

Аргентина - Франция

Отметим, что Австралия вышла в полуфинал чемпионата мира впервые в своей истории. До этого лучшим результатом в истории сборной Австралии было пятое место в 1982 и 1994 годах.