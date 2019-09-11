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Франция выбила США: на Чемпионате мира случилась главная сенсация

Франция выбила США: на Чемпионате мира случилась главная сенсация
16:55 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости спорта:Сборная Франции провела ударную последнюю четверть и выбила США из борьбы за золотые медали.

Лишь единицы перед матчем верили в успех сборной Франции. 

Игра была равная, но все же американские баскетболисты держали игру под своим контролем. Так было до тех пор пока счет не стал 76:73 в пользу подопечных Поповича. После этого все кардинально поменялось.

США — Франция 79:89 (18:18, 21:27, 27:18, 13:26)

США: Уокер 10, Митчелл 29 + 6 подборов + 4 перелачи, Харрис 5, Барнс 4 + 4 передачи, Тернер 2 — старт; Уайт 4, Смарт 11, Браун 9, Пламли, Лопес, Миддлтон 5

 Франция: Нтиликина 11, Фурнье 22 + 4 передачи, Батум 6 + 5 подборов, Мбайе 2, Гобер 21 + 16 подборов — старт; Де Коло 18, Албиси 5, Лабейри 0 + 4 подбора, Лессор 3, Тупан 1.

Сборная Франции после этого достаточно активно начала играть в защите, а вот США, видимо, рано поверили в свой успех, чем позволили французам набрать пару легких очков, которые в итоге и предопределили победителя. Стоит отметить, что это первое поражение США на крупных форумах за последние 13 лет.

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Сборная Франции, Чемпионат мира, Сборная США, Новости баскетбола.
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