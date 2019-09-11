Топ-5 хайлайтов одиннадцатого игрового дня ЧМ по баскетболу (Видео)

В список лучших моментов игрового дня попали блок-шот Владимира Лучича, два очка с прохода от Матеуша Понитки, такой же крутой проход от Николаса Лапровиттолы, бросок после обмана от Руди Фернандса, а первое место взял пас из-за спины от Факундо Кампаццо.