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В США умер сценарист Мардик Мартин (Фото)

В США умер сценарист Мардик Мартин (Фото)
14:56 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: apostrophe.ua

Новости культуры:Документальный фильм о его жизни "Мардик: Багдад в Голливуде" был снят в 2008 году.

Сценарист Мардик Мартин, сотрудничавший с Мартином Скорсезе в фильмах "Бешеный бык", "Злые улицы" и "Нью-Йорк, Нью-Йорк", умер в Лос-Анджелесе в возрасте 82 лет. Об этом сообщает издание Variety.

Мартин родился в Иране в армянской семье, вырос в Ираке, где работал в кинопрокате, а затем переехал в США, чтобы изучать экономику в Нью-Йоркском университете. Вскоре юноша поступил в кинематографический отдел, где встретил Мартина Скорсезе в 1961 году.

Мартин работал с культовым режиссером над некоторыми его ранними фильмами, включая короткометражку 1964 года "Это не только ты, Мюррей", дебютную полнометражную картину "Кто стучится в мою дверь" и документальный фильм "Итальянский американец".

В соавторстве со Скорсезе Мартин в 1973 году написал сценарий "Злых улиц", а затем - фильма "Нью-Йорк, Нью-Йорк". После переезда в Голливуд Мартин работал в студии "Chartoff-Winkler Productions", для которых написал сценарий фильма "Валентино".

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Также Мартин работал над написанием нарратива для документального фильма Скорсезе "Последний вальс" - хроники заключительного концерта группы The Band, собравшей на одной сцене Мадди Уотерса, Стэппл Сингерз, Доктора Джона, Пола Баттерфилда, Боба Дилана, Джони Митчел, Вана Моррисона, Эрика Клэптона, Нила Даймонда, Рона Вуда, Ринго Стара и других.

Совместно с Полом Шредером Мартин полтора года исследовал жизнь боксера Джейка Ламотты для создания фильма 1980 года "Бешеный бык". Биографическая драма с Робертом Де Ниро получила два "Оскара", премию "Золотой глобус", и заняла 51 место в списке 100 лучших американских триллеров по версии Американского института киноискусства.

Пока Мартин не стал профессором в Нью-Йоркском университете и Школе кинематографических искусств при Университете Южной Калифорнии, у него был сложный период. Сценарист стал зависимым от кокаина и потерял работу в перспективных проектах, включая "Путь Карлито" Брайана Де Пальмы.

Его последний сценарий был задействован в фильме Фатиха Акина "Шрам" 2014 года. 

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Кино, Альманах, Альманах-2019, Мардик Мартин, Умер Мардик Мартин.
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