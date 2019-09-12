Рябошапка обсуждает с Кентом варианты реформирования судебной системы

Новости Украины:Рябошапка рассказал прибывшему в Киев зампомощнику госсекретаря США Кенту о реформировании сферы правосудия Украины.

В Киев прибыл заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент.

Об этом сообщает американское посольство в Украине в четверг вечером.

"Приветствуем в Киеве заместителя помощника госсекретаря Джорджа Кента! Он поздравил генпрокурора Рябошапку с назначением на эту должность", - говорится в аккаунте посольства США в соцсети Твиттер.

Согласно сообщению, украинский генпрокурор во время встречи рассказал американскому дипломату "о реформировании сферы правосудия для поддержки евроатлантического будущего Украины".

Напомним, 30 августа Верховная Рада приняла назначение Руслана Рябошапки на должность генерального прокурора. За соответствующее решение проголосовали 312 нардепов.