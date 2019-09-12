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Рябошапка обсуждает с Кентом варианты реформирования судебной системы

Рябошапка обсуждает с Кентом варианты реформирования судебной системы
18:55 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Рябошапка рассказал прибывшему в Киев зампомощнику госсекретаря США Кенту о реформировании сферы правосудия Украины.

В Киев прибыл заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент.

Об этом сообщает американское посольство в Украине в четверг вечером.

"Приветствуем в Киеве заместителя помощника госсекретаря Джорджа Кента! Он поздравил генпрокурора Рябошапку с назначением на эту должность", - говорится в аккаунте посольства США в соцсети Твиттер.

Согласно сообщению, украинский генпрокурор во время встречи рассказал американскому дипломату "о реформировании сферы правосудия для поддержки евроатлантического будущего Украины".

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Напомним, 30 августа Верховная Рада приняла назначение Руслана Рябошапки на должность генерального прокурора. За соответствующее решение проголосовали 312 нардепов.

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США, Руслан Рябошапка, Джордж Кент.
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