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Среда, 11.09.2019
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Разумков с Коксом обсудили реформирование ВР

Разумков с Коксом обсудили реформирование ВР
18:40 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Дмитрий Разумков встретился с Пэтом Коксом.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков уверяет, что дальнейшее реформирование украинского парламента будет происходить быстрыми темпами.

Об этом он заявил во время встречи с делегацией Европарламента во главе с Пэтом Коксом, сообщил сам Разумков в Facebook.

"Мы настроены претворять в жизнь изменения в достаточно быстром темпе. В полную мощность должен заработать Офис парламентской реформы, о старте которого было объявлено еще весной этого года", - отметил он.

По словам Разумкова, дорожная карта Миссии Кокса, которая содержит 52 рекомендации, еще три года тому назад была признана основой для внутренней реформы украинского парламента, "но сделано было немного".

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Разумков заявил, что сегодня есть политическая воля имплементировать лучшие предложения европейских партнеров и изменить институциональную способность Верховной Рады, чтобы работа парламента была понятной для общества.

"Хочу, чтобы парламент IХ созыва стал ниболее результативным в истории Украины. И сегодня у нас есть на это шанс, который не имеем права потерять!" - подчеркнул спикер.

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Верховная Рада, Европарламент, Пэт Кокс, Дмитрий Разумков.
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