Разумков с Коксом обсудили реформирование ВР

Новости Украины:Дмитрий Разумков встретился с Пэтом Коксом.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков уверяет, что дальнейшее реформирование украинского парламента будет происходить быстрыми темпами.

Об этом он заявил во время встречи с делегацией Европарламента во главе с Пэтом Коксом, сообщил сам Разумков в Facebook.

"Мы настроены претворять в жизнь изменения в достаточно быстром темпе. В полную мощность должен заработать Офис парламентской реформы, о старте которого было объявлено еще весной этого года", - отметил он.

По словам Разумкова, дорожная карта Миссии Кокса, которая содержит 52 рекомендации, еще три года тому назад была признана основой для внутренней реформы украинского парламента, "но сделано было немного".

Разумков заявил, что сегодня есть политическая воля имплементировать лучшие предложения европейских партнеров и изменить институциональную способность Верховной Рады, чтобы работа парламента была понятной для общества.

"Хочу, чтобы парламент IХ созыва стал ниболее результативным в истории Украины. И сегодня у нас есть на это шанс, который не имеем права потерять!" - подчеркнул спикер.