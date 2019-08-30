Верховная Рада назначила Рябошапку генпрокурором

Новости Украины:Руслан Рябошапка стал новым генпрокурором Украины.

Верховная Рада приняла назначение Руслана Рябошапки на должность генерального прокурора. За соответствующее решение проголосовали 312 нардепов.

Рябошапка закончил Международный Соломонов университет по специальности «Правоведение».

Работал в Министерстве юстиции и Секретариате Кабмина. С 2013 года занимался анализом антикоррупционной политики в общественной организации Transparency International Украина.

С марта 2016 года по июнь 2017 года - член Нацагентства по предотвращению коррупции. 21 мая 2019 года Рябошапка был назначен заместителем главы Администрации президента Владимира Зеленского.

Напоминаем, Руслан Рябошапка заявил, что планирует провести полную перезагрузку Генеральной прокуратуры Украины.