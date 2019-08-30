Верховная Рада назначила Рябошапку генпрокурором

Верховная Рада приняла назначение Руслана Рябошапки на должность генерального прокурора. За соответствующее решение проголосовали 312 нардепов.
Рябошапка закончил Международный Соломонов университет по специальности «Правоведение».
Работал в Министерстве юстиции и Секретариате Кабмина. С 2013 года занимался анализом антикоррупционной политики в общественной организации Transparency International Украина.
С марта 2016 года по июнь 2017 года - член Нацагентства по предотвращению коррупции. 21 мая 2019 года Рябошапка был назначен заместителем главы Администрации президента Владимира Зеленского.
Напоминаем, Руслан Рябошапка заявил, что планирует провести полную перезагрузку Генеральной прокуратуры Украины.