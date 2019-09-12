Зеленский: Мы договорились наращивать военное сотрудничество с Финляндией

Новости Украины:Украина договорилась о развитии военного сотрудничества с Финляндией.

Президент Украины Владимир Зеленский в президент Финляндии Саули Ниинисте (Sauli Väinämö Niinistö) договорились о сотрудничестве между оборонными ведомствами государств.

"Мы договорились наращивать военное сотрудничество с Финляндией и развивать диалог между нашими оборонными ведомствами", - сказал Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинисте в четверг в Киеве.

Президент Украины поблагодарил Финляндию за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Мы обменялись мнениями о дальнейших шагах по прекращению войны на Донбассе", - сказал он.

Зеленский отметил неизменность позиции Финляндии по сохранению режима санкций против России до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.