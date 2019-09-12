Иск УПЦ-КП к Минкультуры: решение суда

Новости Украины:Окружной административный суд Киева частично удовлетворил иск Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата к Минкультуры.

ОАСК продлил подготовительное заседание в рамках слушания иска УПЦ-КП к Министерству культуры Украины.

Суд вынес определение об обеспечении иска.

Об этом сообщает пресс-служба УПЦ-КП.

Отмечается, что противоправность приказа Минкульта, которым отменено действие уставов Киевской патриархии, подтверждена в ОАСК.

Теперь Минюст, Минкульт и их структурные подразделения, а также органы госвласти и местного самоуправления не смогут проводить какие-либо регистрационные действия, которые касаются УПЦ-КП.

В пресс-службе также подчеркнули, что действия по ликвидации Киевского Патриархата являются незаконными.