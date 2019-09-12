Иск УПЦ-КП к Минкультуры: решение суда

ОАСК продлил подготовительное заседание в рамках слушания иска УПЦ-КП к Министерству культуры Украины.
Суд вынес определение об обеспечении иска.
Об этом сообщает пресс-служба УПЦ-КП.
Отмечается, что противоправность приказа Минкульта, которым отменено действие уставов Киевской патриархии, подтверждена в ОАСК.
Теперь Минюст, Минкульт и их структурные подразделения, а также органы госвласти и местного самоуправления не смогут проводить какие-либо регистрационные действия, которые касаются УПЦ-КП.
В пресс-службе также подчеркнули, что действия по ликвидации Киевского Патриархата являются незаконными.