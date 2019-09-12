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Подробности разговора Зеленского и Ниинисте

Подробности разговора Зеленского и Ниинисте
18:45 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Зеленский обсудил с финским коллегой угрозу "Северного потока-2", экономическое сотрудничество и опыт в проведении земельной реформы.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Финляндии угрозу "Северного потока-2", вопросы энергоэффективности, экономического сотрудничества, финский опыт в проведении земельной реформы и реформы образования.

"Чрезвычайно важным для нас является расширение сотрудничества в энергетической сфере, речь идет, в частности, о энергосберегающих технологиях. Я обратил внимание президента Финляндии к вопросу "Северного потока-2", подчеркнул, что это проект является угрозой для всей Европы и его оценка как сугубо коммерческого может дорого стоить нашим европейским партнерам в будущем", - сказал он на брифинге в четверг после встречи с президентом Финляндии Саули Ниинисте (Sauli Väinämö Niinistö).

Зеленский сообщил, что договорился с финским коллегой активизировать двустороннее экономическое сотрудничество, особенно в инвестиционной сфере.

"С нашей стороны - прозрачные правила игры и защита инвесторов, с вашей, надеюсь, прирост финляндских инвестиций", - отметил он.

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Зеленский подчеркнул, что Украине интересен опыт Финляндии в сфере энергоэффективности, обращения с мусором, эффективного использования и восстановления лесов, осуществлении земельной реформы.

Президент также отметил, что Украина намерена перенимать передовой опыт Финляндии в создании современной системы школьного образования.

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Финляндия, Владимир Зеленский, Саули Ниинисте.
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