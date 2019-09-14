Зеленский спародировал Зеленского перед "Кварталом 95" и гостями "YES" (Видео)

Новости Украины:В закрытом режиме на форуме Ялтинской европейской стратегии (YES) со специальным номером выступила студия "Квартал-95", чем заинтересовала высокопоставленных гостей.

На закрытом для прессы мероприятии Ялтинской европейской стратегии (YES) выступил "Квартал 95".

Об этом сообщает корреспондент.

Перед президентом Владимиром Зеленским, высшим руководством страны и высокими гостями выступили Евгений Кошевой, Елена Кравец в образе Юлии Тимошенко, Мика Фаталов, а также Юрий Великий, который пародировал Зеленского.

Юрий Великий, который заменил Зеленского в "Квартале", пригласил президента Украины на сцену якобы в роли переводчика. В результате Зеленский сыграл самого себя.

Также в рамках ужина выступили два специальных гостя - исполнительница роли Клэр Андервуд (сначала первая леди США, впоследствии - президент) в сериале "Карточный домик" Робин Райт и комедийный актер, бывший мэр Рейкьявика (Исландия) Йон Гнарр.

На форуме YES (Ялтинская европейская стратегия) в Киеве ряд бывших американских послов заявили, что президент Украины Владимир Зеленский, бывший комик, более серьезный, чем президент США Дональд Трамп.

В августе 2019 года во время концерта в Одессе Студия "Квартал 95" уже показывала первые шутки о своем бывшем лидере, а ныне Президенте Украины Владимире Зеленском. Шутка "зацепила" не только Главу государства, но и главу Офиса Президента Украины Андрея Богдана.

Напомним, первая леди Украины Елена Зеленская на форуме YES сказала, что намерена заниматься здоровьем будущих поколений и поддержкой спорта.

Владимир Зеленский на форуме YES заявил, что уверен, что олигархи услышат его призыв работать по новым правилам открытого рынка без монополизма, в противном случае будут предприняты другие попытки добиться этого.

Ранее президент Украины заявлял, что миротворцы на Донбассе могут быть развернуты только на украинско-российской государственной границе, при этом осторожен в этом вопросе, поскольку не желает реализации сценария Абхазии или Приднестровья в украинском регионе.

Зеленский на форуме YES подчеркивал, что необходимо завершить войну и вернуть все свои территории дипломатическим путём.